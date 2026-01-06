Новые законы вступили в силу в Иркутской области в 2026

Что год грядущий нам готовит? Говорить об этом пока рано, но уже сейчас можно сказать, что с 1 января 2026 года в силу вступает ряд важных законопроектов, которые в той или иной степени коснутся каждого жителя Иркутской области. Это и индексация зарплат, и повышение тарифов ЖКХ, и введение туристического налога в областном центре. Подробности о том, какие новые законы действуют в Иркутской области в 2026 году — в материале irk.aif.ru.
Зарплаты повысят — ЖКХ подорожает.
С 1 января в Иркутской области бюджетников ожидает индексация заработной платы на 5,7%. Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные решения. Как отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков, среднемесячная зарплата бюджетников в Приангарье за 9 месяцев 2025 года составила 67 024 рубля. Увеличится с 1 января 2026 года и минимальный размер оплаты труда в Приангарье — он составит 27 073 рубля. Это на 20% больше, чем в 2025 году.
Изменится в 2026 году и размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит в целом по Иркутской области 20 075 ₽. Для трудоспособных граждан его размер составит 21 882 рублей, для пенсионеров — 17 265 рублей, для детей — 19 473 рублей.
Размер прожиточного минимума традиционно будет отличаться в северных районах региона. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях установили сумму в 24 411 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 26 609 рублей, для пенсионеров — 20 994 рубля, для детей — 23 679 рублей.
В других территориях Приангарья размер прожиточного минимума на душу населения составит 18 770 ₽. При этом трудоспособное население будет получать 20 460 рублей, пенсионеры — 16 143 рубля, дети — 18 207 рублей.
Также с начала 2026 года в Приангарье на 1,7% вырастет размер платы за капитальный ремонт. Повышение коснётся всех тарифов, в том числе на электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение. Повторное повышение, причём более существенное, ожидается с 1 октября — предельный индекс роста тарифов составит уже 18%.
Ещё одно изменение, касающееся ЖКХ, связано с получением квитанций об оплате. Теперь они будут приходить не ежемесячно, как раньше, а раз в квартал. В платёжках будет указана сумма за каждый месяц отдельно — платить сразу за три месяца необязательно. Также в документе будут 4 штрихкода: по одному на каждый месяц и один — для единовременной оплаты за квартал.
Для семей с детьми.
Некоторые законопроекты касаются социальной поддержки семей с детьми. Например, было принято решение расширить перечень школьников, которые имеют право на бесплатное горячее питание. Помимо детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей участников СВО, в список дополнительно включили детей из социальных учреждений и детей-инвалидов.
С 1 января по всей стране начнёт работать новая мера поддержки семей с детьми — так называемый налоговый кэшбек. Это ежегодная выплата для работающих россиян с двумя и более детьми. Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. Его размер будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от суммы уплаченных налогов.
По городу и не только.
Одно из нововведений, вступающих в силу с 1 января 2026 года, коснётся путешественников, желающих посетить Иркутск. В столице Приангарья введут туристический налог, размер которого составит 1% от стоимости проживания в гостинице, санатории или на базе отдыха за каждые сутки. При этом существует минимальный размер налога — он составляет 100 рублей за сутки. Стоит отметить, что от его выплаты будут освобождены льготники.
«Налог относится к местным, соответственно, все полученные доходы будут зачисляться в городской бюджет, — отметила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию городской администрации Ольга Мартихаева. — Согласно данным правоохранительных органов, в прошлом году областной центр посетили более 306 тысяч туристов. Если они будут проживать в областном центре как минимум сутки, в иркутскую казну может поступать более 30 миллионов рублей».
Изменится в Иркутске с 1 января и стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Вместо 35 рублей в трамваях, троллейбусах и «зелёных» автобусах с нового года придётся платить уже 37 рублей за одну поездку. Подорожают и пригородные электрички: стоимость проезда вырастет на 4−5% в зависимости от расстояния. Например, проезд от областного центра до Слюдянки вместо 267 рублей будет стоить 281 рубль, а до Байкальска — 361 рубль вместо 287.