Новые законы вступили в силу в Иркутской области в 2026

Что год грядущий нам готовит? Говорить об этом пока рано, но уже сейчас можно сказать, что с 1 января 2026 года в силу вступает ряд важных законопроектов, которые в той или иной степени коснутся каждого жителя Иркутской области. Это и индексация зарплат, и повышение тарифов ЖКХ, и введение туристического налога в областном центре. Подробности о том, какие новые законы действуют в Иркутской области в 2026 году — в материале irk.aif.ru.