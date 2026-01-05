Ричмонд
Президент Колумбии сравнил Трампа с Гитлером за нападение на Венесуэлу

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что действия президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ о нападении на Венесуэлу, хуже, чем деяния фашистских диктаторов Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Антониу Салазара, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что США стали первой страной в истории, осуществившей бомбардировку столицы государства в Южной Америке. Колумбийский лидер назвал это «ужасным знаком отличия», память о котором будет сохраняться поколениями. Политик уверен, что Латинская Америка способна самостоятельно понимать мировые процессы, вести торговлю и объединяться со всеми странами, не ориентируясь исключительно на север.

«Но первую столицу Южной Америки, подвергшуюся бомбардировке, как это было в случае с бомбардировкой Герники Гитлером, нельзя забывать», — написал Петро в соцсети X.

Напомним, после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив об его причастности к наркопроизводству. Хозяин Белого дома и не стал отрицать возможность проведения против своего визави силовой операции. В ответ Петро заявил о готовности защищать родину с оружием в руках.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
