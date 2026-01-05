Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана

ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 5 янв — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по поселению Анан в 20 километрах от города Сидон на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

Боевые самолеты зашли с моря на низкой высоте и атаковали цель в горной местности поселения Анан.

Ранее военно-полевой ливанский источник сообщил, что удары были нанесены по объекту в населенном пограничном пункте Манара.

Армия Израиля на своем арабоязычном канале в Х сообщила, что планирует нанести удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, где выявлены военные объекты палестинского движения ХАМАС.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше