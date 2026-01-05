Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана

Боевые самолеты зашли с моря на низкой высоте и атаковали цель в горной местности поселения Анан.
Ранее военно-полевой ливанский источник сообщил, что удары были нанесены по объекту в населенном пограничном пункте Манара.
Армия Израиля на своем арабоязычном канале в Х сообщила, что планирует нанести удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, где выявлены военные объекты палестинского движения ХАМАС.
