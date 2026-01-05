В Италии озабочены суверенностью Гренландии: Милану не понравились высказывания Трампа

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали заинтересованность Трампа в Гренландии. Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США может захватить контроль над Гренландией абсолютно иным способом, которым он воспользовался до этого по отношению к Венесуэле.