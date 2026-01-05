В Италии озабочены суверенностью Гренландии: Милану не понравились высказывания Трампа

Европа обязана защитить Гренландию от посягательств на ее территорию президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни в эфире радио RTL 102.5.
Политик напомнил, что глава Белого дома слишком часто говорил о желании присвоить Гренландию. Все его заявления вызывают сильную обеспокоенность у Милана. Итальянские власти призывают помочь королевству Дании оградить от угроз гренландские земли.
«Европейский Союз, очевидно, должен занять свою позицию (насчет суверенности Гренландии — прим. ред.) и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны», — заявил Таяни.
Ранее в Совфеде РФ прокомментировали заинтересованность Трампа в Гренландии. Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США может захватить контроль над Гренландией абсолютно иным способом, которым он воспользовался до этого по отношению к Венесуэле.