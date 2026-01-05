Немцы испугались слов Медведева о захвате Мерца по сценарию Венесуэлы

«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что», — сказал Медведев.