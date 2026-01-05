Немцы испугались слов Медведева о захвате Мерца по сценарию Венесуэлы

Данное заявление прозвучало на фоне международного резонанса, вызванного недавними событиями в Венесуэле, когда спецназ США задержал президента государства Николас Мадуро с женой. Медведев отметил, что подобный сценарий мог бы быть применён, в том числе, и в отношении канцлера Германии Фридриха Мерца. Он добавил, что такой поворот событий имел бы под собой определённую долю политического реализма.
«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что», — сказал Медведев.
Власти Германии отреагировали на слова Медведева. Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле решительно осудил высказывание, назвав его «абсолютно неприемлемым для международного диалога». Он подчеркнул, что правительство Германии самым решительным образом отвергает подобные «угрожающие» заявления.
При этом правительственный пресс-секретарь заверил, что не видит причин для усиления мер безопасности вокруг персоны канцлера. Он отметил, что Мерц и так находится под надёжной защитой. Более того, по его словам, служба охраны канцлера ФРГ считается «одной из лучших в мировом масштабе».
Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены из страны в результате военной операции США. В российском МИД данные действия были охарактеризованы как акт вооружённой агрессии со стороны Вашингтона. Европейский союз, напротив, занял иную позицию, заявив о нелегитимности самого Мадуро. По мнению руководства ЕС, венесуэльский лидер своими действиями спровоцировал внешнее вмешательство. Президент США Дональд Трамп в своём заявлении подтвердил намерение Вашингтона временно управлять Венесуэлой. 5 января свергнутый венесуэльский лидер и его жена были доставлены под конвоем на территорию Соединённых Штатов.
