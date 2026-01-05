Ричмонд
Небензя: атака на Венесуэлу повергла в шок надеявшихся на дипломатию США

Небензя сообщил, что американская операция в Венесуэле многих шокировала.

Источник: Аргументы и факты

Военная операция США в Венесуэле шокировала всех, кто рассчитывал, что новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом сделает дипломатию и уважение международного права основой своей внешней политики. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации вокруг Венесуэлы.

«Начало нового года потрясло тех, кто надеялся, что невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета и поиск компромиссов через дипломатию станут ключевыми принципами работы новой американской администрации», — подчеркнул российский дипломат.

В ООН также считают, что США допустили нарушения норм международного права при проведении своей операции в Венесуэле. Данная позиция содержится в заявлении генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша, посвящённом текущей обстановке в стране.

Ранее стало известно, что дело венесуэльского лидера Николаса Мадуро, похищенного 3 января, рассмотрит 92-летний федеральный судья Элвин Хеллерштейн, выносивший решения по делам против Трампа.

