Сенатор Шумер: у Трампа отсутствует четкий план действий в Венесуэле

Сенатор Чак Шумер заявил, что операция США в Венесуэле по задержанию президента республики Николаса Мадуро является безрассудной и опасной.

Источник: Аргументы и факты

У администрации США отсутствует четкий план действий в Венесуэле после операции по задержанию Николаса Мадуро. Об этом заявил сенатор-демократ Чак Шумер в эфире телеканала MS Now.

Лидер демократического меньшинства в Сенате назвал операцию безрассудной и опасной. По его словам, представители администрации противоречат друг другу в публичных заявлениях.

«У них нет никакого плана. Они противоречат друг другу: (госсекретарь США — прим. ред.) Рубио говорит одно, а Трамп — другое», — сказал Шумер.

Демократ напомнил, что прошлые попытки США сменить режимы в других странах, например в Ираке и Ливии, приводили к значительным человеческим жертвам и финансовым затратам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о нарушении США международного права в Венесуэле.

