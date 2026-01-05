Небензя: Россия требует немедленного освобождения Николаса Мадуро

Напомним, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об атаках США на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией. Президент США Дональд Трамп позже подтвердил удары. Глава Белого дома также объявил о захвате Мадуро и временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он выразил уверенность в получении компенсации для американских нефтяных компаний.