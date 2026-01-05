Небензя: Россия требует немедленного освобождения Николаса Мадуро

Он заявил, что военная операция США — это колокол, который «звонит по каждой стране Западного полушария» и по всем членам ООН. По словам Небензи, игнорирование этого сигнала благословит дальнейшее попрание международного права.
Российский дипломат призвал к единству международного сообщества в неприятии американских методов. Только так, считает он, можно заставить Вашингтон отказаться от опасных заблуждений.
Отдельно Небензя потребовал немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. По подтверждённым данным, они находятся в США и сегодня супругам предъявят обвинения.
Небензя подчеркнул, что любые проблемы должны решаться путём диалога, а не силой. Россия надеется на правовую оценку действий США через механизмы ООН и выражает твёрдую солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая курс его правительства перед лицом внешней агрессии.
Напомним, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об атаках США на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией. Президент США Дональд Трамп позже подтвердил удары. Глава Белого дома также объявил о захвате Мадуро и временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он выразил уверенность в получении компенсации для американских нефтяных компаний.
