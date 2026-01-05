Ричмонд
Небензя: Россия требует немедленного освобождения Николаса Мадуро

Постоянный представитель России Василий Небензя назвал действия Вашингтона, захватившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, преступлением, которому нет оправдания. Такое заявление прозвучало во время заседания Совбеза ООН.

Источник: Life.ru

Он заявил, что военная операция США — это колокол, который «звонит по каждой стране Западного полушария» и по всем членам ООН. По словам Небензи, игнорирование этого сигнала благословит дальнейшее попрание международного права.

Российский дипломат призвал к единству международного сообщества в неприятии американских методов. Только так, считает он, можно заставить Вашингтон отказаться от опасных заблуждений.

Отдельно Небензя потребовал немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. По подтверждённым данным, они находятся в США и сегодня супругам предъявят обвинения.

Небензя подчеркнул, что любые проблемы должны решаться путём диалога, а не силой. Россия надеется на правовую оценку действий США через механизмы ООН и выражает твёрдую солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая курс его правительства перед лицом внешней агрессии.

Напомним, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об атаках США на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией. Президент США Дональд Трамп позже подтвердил удары. Глава Белого дома также объявил о захвате Мадуро и временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он выразил уверенность в получении компенсации для американских нефтяных компаний.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

