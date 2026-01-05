Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампостпреда КНР при ООН назвал действия США в Венесуэле хулиганством

Сунь Лэй заявил, что Пекин осуждает военную операцию Вашингтона в венесуэльских городах.

Источник: Аргументы и факты

Китай решительно осуждает незаконные и хулиганские действия США в Венесуэле, заявил зампостпреда КНР при ООН Сунь Лэй.

«Китай глубоко шокирован и решительно осуждает односторонние незаконные, хулиганские действия США», — заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Сунь Лэй отметил, что «США поставили собственную мощь выше многополярности, а военные действия — выше дипломатических усилий». По его мнению, действия Белого дома угрожают миру и безопасности в Латинской Америке, Карибском бассейне и на международном уровне.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Вашингтон отпустить захваченного в Каракасе во время военной операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Напомним, ВС США провели военную операцию в Каракасе 3 января, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, венесуэльского лидера обвинили в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше