Зампостпреда КНР при ООН назвал действия США в Венесуэле хулиганством

«Китай глубоко шокирован и решительно осуждает односторонние незаконные, хулиганские действия США», — заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.
Сунь Лэй отметил, что «США поставили собственную мощь выше многополярности, а военные действия — выше дипломатических усилий». По его мнению, действия Белого дома угрожают миру и безопасности в Латинской Америке, Карибском бассейне и на международном уровне.
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Вашингтон отпустить захваченного в Каракасе во время военной операции президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Напомним, ВС США провели военную операцию в Каракасе 3 января, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, венесуэльского лидера обвинили в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.