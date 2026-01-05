Савин: умелый адвокат разобьет обвинения Мадуро в наркотрафике в пух и прах

Главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру», политолог Леонид Савин, который встречался с Николасом Мадуро, назвал обвинения США против президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес политическим фарсом.
«Понятно, что обвинение в принадлежности Мадуро и к наркокартелю — это полный фарс, такого просто быть не может… Вообще, то, что выдвигает окружной суд Нью-Йорка, — бред. Любые серьезные адвокаты разобьют обвинения в пух и прах, там всё явно притянуто за уши. Однако мы помним много аналогичных случаев, когда задерживали иностранных граждан в США. Например, дело “кубинской пятерки”, где был чистый политический заказ. В таких случаях даже мнение генерального прокурора или свидетельства в пользу обвиняемых ничего не решает. Политическая мотивация направлена на то, чтобы дать приличные сроки», — сказал Савин в беседе с aif.ru.
Эксперт отметил, прогнозировать, что будет дальше с делом Мадуро, сложно, так как сам президент США Дональд Трамп непредсказуем.
«Думаю, в данном случае, если Венесуэла хочет вернуть президента, они должны задержать группу американских чиновников и обменять их на Мадуро. Таково мое мнение», — подытожил Савин.
Ранее Савин объяснил aif.ru, почему венесуэльский лидер Уго Чавес в свое время назначил своим преемником Николаса Мадуро.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Позже Трамп пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство будет проходить в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Сообщалось, что первое заседание начнется 5 января в 12:00 по EST (5 января в 20:00 мск).
По информации СМИ, Мадуро содержится в Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине. Это федеральное исправительное учреждение с усиленным режимом безопасности.