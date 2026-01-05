Савин: умелый адвокат разобьет обвинения Мадуро в наркотрафике в пух и прах

«Понятно, что обвинение в принадлежности Мадуро и к наркокартелю — это полный фарс, такого просто быть не может… Вообще, то, что выдвигает окружной суд Нью-Йорка, — бред. Любые серьезные адвокаты разобьют обвинения в пух и прах, там всё явно притянуто за уши. Однако мы помним много аналогичных случаев, когда задерживали иностранных граждан в США. Например, дело “кубинской пятерки”, где был чистый политический заказ. В таких случаях даже мнение генерального прокурора или свидетельства в пользу обвиняемых ничего не решает. Политическая мотивация направлена на то, чтобы дать приличные сроки», — сказал Савин в беседе с aif.ru.