В Шотландии хотят провести новый референдум о независимости от Британии

Шотландская национальная партия намерена провести новый референдум о независимости, если получит большинство на предстоящих выборах в парламент Шотландии. Об этом заявил первый министр страны Джон Суинни, запуская предвыборную кампанию.
Он подчеркнул, что для легитимного референдума партии необходимо абсолютное большинство в парламенте. По его словам, это единственный способ добиться права выбора для Шотландии и решить ключевые экономические проблемы.
Выборы в шотландский парламент состоятся в начале мая. Суинни добавил, что шотландцы будут возмущены, если правительство Великобритании снова откажет в проведении голосования.
Верховный суд Великобритании в 2022 году признал незаконным референдум без согласия Лондона.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее исключил возможность нового голосования о независимости Шотландии. В 2014 году 55% шотландцев проголосовали против отделения от королевства.
