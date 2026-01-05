Ричмонд
Мадуро в суде отказался признать вину и назвал себя военнопленным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего выступления в суде в Нью-Йорке отказался признать вину в «наркотерроризме и нелегальном обороте оружия». Политик назвал себя военнопленным.

Источник: AP 2024

«Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе. Я невиновен, я честный человек», — заявил южноамериканский политик на испанском языке.

Жена Мадуро Силия Флорес также отказалась признать вину.

Напомним, 3 января американские военные нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, после чего оперативники спецподразделения «Дельта» захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес и вывезли их за границу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что события в Венесуэле вызывают серьёзную обеспокоенность. Сегодня Совет Безопасности организации собрался для обсуждения этой ситуации. Россия осудила действия США и потребовала освобождения Мадуро.

