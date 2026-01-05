Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла потребовала уважать иммунитет Мадуро и освободить его

Постпред Венесуэлы при ООН Монкада потребовал освободить главу государства Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Венесуэлы при Организации объединённых наций Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности ООН потребовать от США полного соблюдения дипломатического иммунитета президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Дипломат также потребовал незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу.

«Прежде всего, просим Совет Безопасности потребовать от правительства США в полной мере уважать иммунитет президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, немедленно их освободить и обеспечить безопасное возвращение в Венесуэлу», — заявил Монкада на специальном заседании Совбеза, посвящённом событиям в Венесуэле.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает руководство США немедленно освободить Мадуро и его жену.

Зампостпред КНР при ООН Сунь Лэй также сообщил, что Китай решительно осуждает незаконные и хулиганские действия Соединённых Штатов в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше