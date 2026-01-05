Венесуэла потребовала уважать иммунитет Мадуро и освободить его

Постоянный представитель Венесуэлы при Организации объединённых наций Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности ООН потребовать от США полного соблюдения дипломатического иммунитета президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Дипломат также потребовал незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу.
«Прежде всего, просим Совет Безопасности потребовать от правительства США в полной мере уважать иммунитет президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, немедленно их освободить и обеспечить безопасное возвращение в Венесуэлу», — заявил Монкада на специальном заседании Совбеза, посвящённом событиям в Венесуэле.
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает руководство США немедленно освободить Мадуро и его жену.
Зампостпред КНР при ООН Сунь Лэй также сообщил, что Китай решительно осуждает незаконные и хулиганские действия Соединённых Штатов в Венесуэле.