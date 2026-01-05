Венесуэла назвала действия США нападением на принципы международного права

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада потребовал немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат назвал задержание Мадуро похищением и грубым нарушением основополагающих принципов международного права. Он подчеркнул, что личный иммунитет действующего главы государства является гарантией суверенитета и стабильности международной системы.
Монкада также заявил, что Венесуэла подвергается нападению из-за своих природных богатств и геополитического положения. Он утверждает, что конституционный порядок в стране сохраняется, а государство осуществляет контроль над всей своей территорией.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Сунь Лэй назвал действия США в Венесуэле хулиганством.