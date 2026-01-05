Ричмонд
Венесуэла назвала действия США нападением на принципы международного права

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что задержание Соединенными Штатами президента республики Николаса Мадуро является грубым нарушением международного права.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада потребовал немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат назвал задержание Мадуро похищением и грубым нарушением основополагающих принципов международного права. Он подчеркнул, что личный иммунитет действующего главы государства является гарантией суверенитета и стабильности международной системы.

Монкада также заявил, что Венесуэла подвергается нападению из-за своих природных богатств и геополитического положения. Он утверждает, что конституционный порядок в стране сохраняется, а государство осуществляет контроль над всей своей территорией.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Сунь Лэй назвал действия США в Венесуэле хулиганством.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше