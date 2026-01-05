Небензя: преступлению США в Венесуэле нет оправданий

«Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.
Небензя подчеркнул, что любые возникшие между США и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться посредством диалога.
Он также заявил, что действия США в Венесуэле шокировали всех, кто надеялся, что администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом сделает дипломатию и уважение международного права основой своей внешней политики.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриша в своем заявлении, посвященном обстановке в Венесуэле указал, что США допустили нарушения норм международного права при проведении своей операции в стране.