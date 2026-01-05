Ричмонд
Небензя: преступлению США в Венесуэле нет оправданий

Проблемы между Вашингтоном и Каракасом должны решаться путем диалога, заявил постпред России при ООН.

Источник: Аргументы и факты

Циничная американская военная операция в Венесуэле является преступлением, которому не может быть оправданий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что любые возникшие между США и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться посредством диалога.

Он также заявил, что действия США в Венесуэле шокировали всех, кто надеялся, что администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом сделает дипломатию и уважение международного права основой своей внешней политики.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриша в своем заявлении, посвященном обстановке в Венесуэле указал, что США допустили нарушения норм международного права при проведении своей операции в стране.

