Мадуро и его жена в суде не признали себя виновными

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в зале суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Об этом сообщает Sky News.
«Я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро.
Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной.
Журналисты отмечают, что Мадуро выступал в суде на испанском. Он пользовался услугами переводчика. При этом судья прервал выступление венесуэльского лидера.
Мадуро и его Флорес предъявляются обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия в США.
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал США незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу. Он также назвал действия Вашингтона нападением на принципы международного права.