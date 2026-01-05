Ричмонд
Мадуро и его жена в суде не признали себя виновными

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в зале суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Об этом сообщает Sky News.

«Я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро.

Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной.

Журналисты отмечают, что Мадуро выступал в суде на испанском. Он пользовался услугами переводчика. При этом судья прервал выступление венесуэльского лидера.

Мадуро и его Флорес предъявляются обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия в США.

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал США незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу. Он также назвал действия Вашингтона нападением на принципы международного права.

