Bloomberg: Суд над Мадуро в США начнётся не ранее 2027 года

На первом заседании судья должен утвердить начальный план обмена доказательствами между сторонами. Также будут рассмотрены досудебные ходатайства и маловероятная возможность освобождения под залог. Само судебное разбирательство, по ожиданиям, отложено на несколько лет.
«Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств, а также возможность освобождения Мадуро под залог, который считается маловероятным», — говорится в статье.
По информации New York Post, Николасу Мадуро в случае признания вины в США грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. Согласно американскому законодательству, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, связанные с наркотрафиком в рамках преступной организации. При этом издание подчёркивает, что такая мера наказания за наркопреступления применяется крайне редко. Большинство смертных приговоров выносятся за убийства, а не за другие виды федеральных преступлений.
Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США в результате военной операции. Свергнутый лидер и его жена были доставлены на американскую территорию под конвоем. Сегодня состоялось предварительное заседание суда, где Мадуро заявил о своей невиновности. Следующее намечено на 17 марта.
