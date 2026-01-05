Bloomberg: Суд над Мадуро в США начнётся не ранее 2027 года

По информации New York Post, Николасу Мадуро в случае признания вины в США грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. Согласно американскому законодательству, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, связанные с наркотрафиком в рамках преступной организации. При этом издание подчёркивает, что такая мера наказания за наркопреступления применяется крайне редко. Большинство смертных приговоров выносятся за убийства, а не за другие виды федеральных преступлений.