Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Суд над Мадуро в США начнётся не ранее 2027 года

Судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США начнётся не ранее 2027 года. Данную информацию передаёт агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

На первом заседании судья должен утвердить начальный план обмена доказательствами между сторонами. Также будут рассмотрены досудебные ходатайства и маловероятная возможность освобождения под залог. Само судебное разбирательство, по ожиданиям, отложено на несколько лет.

«Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств, а также возможность освобождения Мадуро под залог, который считается маловероятным», — говорится в статье.

По информации New York Post, Николасу Мадуро в случае признания вины в США грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. Согласно американскому законодательству, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, связанные с наркотрафиком в рамках преступной организации. При этом издание подчёркивает, что такая мера наказания за наркопреступления применяется крайне редко. Большинство смертных приговоров выносятся за убийства, а не за другие виды федеральных преступлений.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США в результате военной операции. Свергнутый лидер и его жена были доставлены на американскую территорию под конвоем. Сегодня состоялось предварительное заседание суда, где Мадуро заявил о своей невиновности. Следующее намечено на 17 марта.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше