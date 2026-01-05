Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и ввели военный режим для производств

Полиции поручили начать розыск и задержание причастных к атаке Вашингтона для передачи их уголовному суду.

Источник: Аргументы и факты

Власти Венесуэлы после атаки ВС США объявили мобилизацию армии страны и ввели военный режим для работников нефтяной промышленности и других предприятий, говорится в декрете, размещенном на портале правовых актов.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что вводится милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных госпроизводств, а сотрудники этих предприятий временно будут переведены на военный режим. Документом также предусмотрено усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.

В декрете также предписано полиции предписано Венесуэлы начать розыск и задержание причастных к атаке Вашингтона для передачи их уголовному суду.

Документ, датированный 3 января, будет действовать 90 дней с момента его опубликования. Пож декретом стоит подпись венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на экстренном заседании Совета Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро. Он назвал задержание президента страны Николаса Мадуро похищением и грубым нарушением основ международного права.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше