В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и ввели военный режим для производств

Власти Венесуэлы после атаки ВС США объявили мобилизацию армии страны и ввели военный режим для работников нефтяной промышленности и других предприятий, говорится в декрете, размещенном на портале правовых актов.
«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что вводится милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных госпроизводств, а сотрудники этих предприятий временно будут переведены на военный режим. Документом также предусмотрено усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.
В декрете также предписано полиции предписано Венесуэлы начать розыск и задержание причастных к атаке Вашингтона для передачи их уголовному суду.
Документ, датированный 3 января, будет действовать 90 дней с момента его опубликования. Пож декретом стоит подпись венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на экстренном заседании Совета Безопасности ООН потребовал немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро. Он назвал задержание президента страны Николаса Мадуро похищением и грубым нарушением основ международного права.