Протестующие у здания суда в Нью-Йорке потребовали освободить Мадуро

Десятки людей собрались у здания федерального суда в Нью-Йорке перед началом слушаний по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Данную информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» с места событий на Манхэттене.

Источник: Life.ru

За несколько часов до заседания, назначенного на полдень по местному времени, к зданию суда начали стекаться люди. Среди собравшихся были многочисленные журналисты с оборудованием, а также группа протестующих, требовавших освободить Мадуро. Участники митинга держали плакаты с портретами венесуэльского лидера и соответствующими лозунгами.

Для обеспечения безопасности в небе над зданием суда был замечен беспилотный летательный аппарат, предположительно, осуществлявший наблюдение. Полиция выставила значительное количество заграждений вдоль прилегающих улиц и усилила патрулирование. Самого Николаса Мадуро вместе с супругой, согласно имеющейся информации, доставили в здание суда заранее, примерно за четыре часа до начала официальной части.

Напомним, что Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк в результате атаки США по Венесуэле. Защиту политика будет вести известный вашингтонский адвокат Барри Поллак, имеющий более 30 лет практики. В американском суде Мадуро заявил, что является военнопленным, и отказался признавать вину. Он и его супруга отвергли все обвинения в наркотерроризме и нелегальном обороте оружия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

