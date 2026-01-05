Протестующие у здания суда в Нью-Йорке потребовали освободить Мадуро

За несколько часов до заседания, назначенного на полдень по местному времени, к зданию суда начали стекаться люди. Среди собравшихся были многочисленные журналисты с оборудованием, а также группа протестующих, требовавших освободить Мадуро. Участники митинга держали плакаты с портретами венесуэльского лидера и соответствующими лозунгами.
Для обеспечения безопасности в небе над зданием суда был замечен беспилотный летательный аппарат, предположительно, осуществлявший наблюдение. Полиция выставила значительное количество заграждений вдоль прилегающих улиц и усилила патрулирование. Самого Николаса Мадуро вместе с супругой, согласно имеющейся информации, доставили в здание суда заранее, примерно за четыре часа до начала официальной части.
Напомним, что Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк в результате атаки США по Венесуэле. Защиту политика будет вести известный вашингтонский адвокат Барри Поллак, имеющий более 30 лет практики. В американском суде Мадуро заявил, что является военнопленным, и отказался признавать вину. Он и его супруга отвергли все обвинения в наркотерроризме и нелегальном обороте оружия.
