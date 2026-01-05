Протестующие у здания суда в Нью-Йорке потребовали освободить Мадуро

Напомним, что Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк в результате атаки США по Венесуэле. Защиту политика будет вести известный вашингтонский адвокат Барри Поллак, имеющий более 30 лет практики. В американском суде Мадуро заявил, что является военнопленным, и отказался признавать вину. Он и его супруга отвергли все обвинения в наркотерроризме и нелегальном обороте оружия.