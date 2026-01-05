Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 дронов ВСУ за четыре часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа ликвидировали 42 беспилотника украинских боевиков, которыми они пытались атаковать объекты в нескольких регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Ранее военное ведомство проинформировало, что за прошедшие сутки средствами ПВО ВС РФ сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.
Также армия России нанесла удар по ВПК Украины. Были поражены склады с боеприпасами ВСУ, вражеские центры обучения операторов дронов.