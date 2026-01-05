Ричмонд
Мадуро находился в суде в кандалах

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в зал Федерального суда в Нью-Йорке в тюремной робе и в кандалах на ногах, хотя и без наручников. Об этом информирует CBS News.

Источник: Life.ru

Как отмечает телеканал, на голове политика были надеты наушники для перевода с английского.

Напомним, американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в рамках военной операции в Каракасе. Политика с женой конвоировали в Штаты, а сегодня на вертолёте доставили к зданию Федерального суда в Нью-Йорке. Сегодня состоялось первое формальное заседание, на котором Мадуро объявил о своей невиновности. В следующий раз суд планирует собраться по этому делу 17 марта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше