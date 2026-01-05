Мадуро находился в суде в кандалах

Напомним, американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в рамках военной операции в Каракасе. Политика с женой конвоировали в Штаты, а сегодня на вертолёте доставили к зданию Федерального суда в Нью-Йорке. Сегодня состоялось первое формальное заседание, на котором Мадуро объявил о своей невиновности. В следующий раз суд планирует собраться по этому делу 17 марта.