Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану восстановить ядерную программу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит восстановления иранской ядерной программы. Также Израиль не допустит, чтобы Тегеран возобновил производство баллистических ракет.
Слова главы правительства приводит портал Ynet.
«Мы не позволим Ирану возобновить производство баллистических ракет и не позволим ему вернуться к ядерной программе», — сказал Нетаньяху, выступая в израильском парламенте.
Он подчеркнул, что эта позиция совпадает с мнением президента США Дональда Трампа, и является их единым и неизменным подходом.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. Соединённые Штаты вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации. В ночь на 22 июня американская армия атаковала 3 ядерных объекта Ирана.
Накануне американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала Fox news надел кепку с надписью «Сделаем Иран снова великим».
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.