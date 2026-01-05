20-летний сын Кадырова получил престижную должность

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат Кадыров — в свои 20 лет получил должность ио зампреда правительства республики. Об назначении сообщил сам руководитель региона в своих соцсетях. По его словам, также новую должность получил министр ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.