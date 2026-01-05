Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20-летний сын Кадырова получил престижную должность

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат Кадыров — в свои 20 лет получил должность ио зампреда правительства республики. Об назначении сообщил сам руководитель региона в своих соцсетях. По его словам, также новую должность получил министр ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Сын Кадырова назначен на должность ио зампреда правительства Чеченской Республики.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат Кадыров — в свои 20 лет получил должность ио зампреда правительства республики. Об назначении сообщил сам руководитель региона в своих соцсетях. По его словам, также новую должность получил министр ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Друзья, 2026 год мы начали с небольших кадровых изменений в структуре Правительства ЧР. Так, по представлению дорогого БРАТА, Председателя Правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту. Также я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР… Ахмеда Дудаева», — написал Кадыров в telegram-канале.

Ранее Ахмат Кадыров занимал должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту и сообщал о получении медали «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого Президента ЧР» из рук своего отца. Награды получали и другие дети руководителя Чечни, в том числе его сын Адам, удостоенный почетной грамоты войск Росгвардии.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше