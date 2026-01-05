20-летний сын Кадырова получил престижную должность

Сын Кадырова назначен на должность ио зампреда правительства Чеченской Республики.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат Кадыров — в свои 20 лет получил должность ио зампреда правительства республики. Об назначении сообщил сам руководитель региона в своих соцсетях. По его словам, также новую должность получил министр ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Друзья, 2026 год мы начали с небольших кадровых изменений в структуре Правительства ЧР. Так, по представлению дорогого БРАТА, Председателя Правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту. Также я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР… Ахмеда Дудаева», — написал Кадыров в telegram-канале.
Ранее Ахмат Кадыров занимал должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту и сообщал о получении медали «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого Президента ЧР» из рук своего отца. Награды получали и другие дети руководителя Чечни, в том числе его сын Адам, удостоенный почетной грамоты войск Росгвардии.