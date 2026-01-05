Жена Мадуро могла получить перелом рёбер во время похищения

Напомним, что защиту Николаса Мадуро в суде взял на себя известный вашингтонский адвокат Барри Поллак. Назначение этого юриста с более чем 30-летним стажем стало известно лишь за час до начала процесса. Во время первого заседания и Мадуро, и его жена отказались признавать свою вину по всем предъявленным пунктам обвинения. Сам Николас Мадуро, выступая в суде, отверг легитимность процесса и назвал себя военнопленным.