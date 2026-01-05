Ричмонд
Жена Мадуро могла получить перелом рёбер во время похищения

Супруга президента Венесуэлы Силия Флорес могла получить перелом рёбер во время задержания американскими силовиками. Об этом заявил её адвокат в ходе слушаний в федеральном суде Нью-Йорка, о чём передаёт телеканал CNN.

Источник: Life.ru

Адвокат Марк Доннелли заявил, что его подзащитная получила серьёзные травмы в ходе инцидента и ей требуется срочное медицинское обследование. Он предположил, что у Флорес диагностируют перелом или тяжёлые ушибы рёбер.

Напомним, что защиту Николаса Мадуро в суде взял на себя известный вашингтонский адвокат Барри Поллак. Назначение этого юриста с более чем 30-летним стажем стало известно лишь за час до начала процесса. Во время первого заседания и Мадуро, и его жена отказались признавать свою вину по всем предъявленным пунктам обвинения. Сам Николас Мадуро, выступая в суде, отверг легитимность процесса и назвал себя военнопленным.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
