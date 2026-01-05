Парижский суд признал виновными 10 человек, назвавших жену Макрона мужчиной

Восемь мужчин и две женщины были признаны виновными в публикации слухов о том, что супруга президента страны Эмманюэля Макрона якобы является трансгендером*. Максимальным наказанием для подсудимых стали восемь месяцев условного лишения свободы. Государственное обвинение первоначально требовало для них сроки от шести месяцев до одного года тюрьмы условно.