Парижский суд признал виновными 10 человек, назвавших жену Макрона мужчиной

Восемь мужчин и две женщины были признаны виновными в публикации слухов о том, что супруга президента страны Эмманюэля Макрона якобы является трансгендером*. Максимальным наказанием для подсудимых стали восемь месяцев условного лишения свободы. Государственное обвинение первоначально требовало для них сроки от шести месяцев до одного года тюрьмы условно.
Среди осуждённых оказались специалисты в сфере информационных технологий, риелтор, учитель и социальный работник. Средний возраст фигурантов дела составляет 50 лет. Судебные слушания, завершившиеся ещё в октябре, проходили без личного участия Брижит Макрон.
Ранее американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс публично обвинила Эмманюэля Макрона и его супругу в организации своего убийства. Оуэнс утверждает, что Макроны санкционировали её ликвидацию, отдав распоряжение небольшой группе внутри Национальной жандармерии. Она также заявляет, что обладает доказательствами этого заговора, включая имена исполнителей, и проинформировала о ситуации администрацию Белого дома и федеральное правительство США. Ранее она уже привлекала внимание, публично называя Брижит Макрон мужчиной.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.