Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине

Виктор Орбан считает, что сравнивать действия США в Венесуэле и СВО опасно.

Источник: Аргументы и факты

Российскую специальную военную операцию на Украине и действия США в Венесуэле нельзя сравнивать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Origo.

Политик назвал любые подобные сравнения опасными и отказался в них углубляться. По его словам, эти операции являются слишком разными с точки зрения политического контекста и правовой основы.

США провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы в ночь на 3 января, которая продлилась более двух часов. В результате действий американской стороны из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме» и контрабанде оружия.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле объявили мобилизацию ВС и ввели военный режим для производств.

