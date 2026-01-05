Армия Молдавии откажется от автоматов Калашникова ради перехода на стандарты НАТО

Министерство обороны Молдавии заявило о намерении отказаться от автоматов Калашникова в пользу стандартов НАТО. Как сообщил министр обороны Анатолий Носатый в интервью Moldova 1, страна планирует модернизировать свою армию в течение ближайших двух с половиной лет, получая от Евросоюза снаряжение для обороны, тренировок и выполнения задач, а также робототехнику.