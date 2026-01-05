Ричмонд
Армия Молдавии откажется от автоматов Калашникова ради перехода на стандарты НАТО

Министерство обороны Молдавии заявило о намерении отказаться от автоматов Калашникова в пользу стандартов НАТО. Как сообщил министр обороны Анатолий Носатый в интервью Moldova 1, страна планирует модернизировать свою армию в течение ближайших двух с половиной лет, получая от Евросоюза снаряжение для обороны, тренировок и выполнения задач, а также робототехнику.

В рамках модернизации вооружённых сил принято решение о поэтапном отказе от использования автоматов Калашникова. Как пояснил Носатый, данная мера направлена на полный переход к калибрам, соответствующим стандартам НАТО. Это, в свою очередь, обеспечит армии доступ к логистической инфраструктуре, боеприпасам и комплектующим западного производства. По имеющимся данным, от советской оружейной системы уже отказались четыре-пять воинских формирований, включая полк Генерального штаба и Военную академию.

Ранее сообщалось, что восемь граждан России получили молдавское гражданство по распоряжению президента Майи Санду. В списке новоиспеченных граждан оказались Фёдор Бортник, сын известного солиста группы «Би-2», и пианист Глеб Колядин.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

