В рамках модернизации вооружённых сил принято решение о поэтапном отказе от использования автоматов Калашникова. Как пояснил Носатый, данная мера направлена на полный переход к калибрам, соответствующим стандартам НАТО. Это, в свою очередь, обеспечит армии доступ к логистической инфраструктуре, боеприпасам и комплектующим западного производства. По имеющимся данным, от советской оружейной системы уже отказались четыре-пять воинских формирований, включая полк Генерального штаба и Военную академию.
Ранее сообщалось, что восемь граждан России получили молдавское гражданство по распоряжению президента Майи Санду. В списке новоиспеченных граждан оказались Фёдор Бортник, сын известного солиста группы «Би-2», и пианист Глеб Колядин.
