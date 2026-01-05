В Нью-Йорке состоялось первое заседание суда по делу Мадуро

Первое заседание суда по делу Мадуро было назначено на 12:00 5 января по местному времени (20:00 по московскому). За несколько часов до его начала венесуэльского лидера и его супругу с вывезли с территории изолятора и под вооруженным конвоем сопроводили к вертолету, который уже по воздуху доставил обвиняемых к зданию Федерального суда Нью-Йорка. Там их вновь пересадили в микроавтобус и привезли непосредственно в учреждение.