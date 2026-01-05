Ричмонд
Эрдоган заявил, что передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле

Турецкий лидер подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и народ страны доказали свою дружбу с Турцией.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонной беседе с американским президентом Дональдом Трампом выразил обеспокоенность Анкары происходящим в Венесуэле.

Эрдоган подчеркнул, что Николас Мадуро и народ Венесуэлы неоднократно подтверждали свою дружественность по отношению к Турции. Он подчеркнул, что посягательства на суверенитет государств — это опасная тенденция в мировом масштабе.

«В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы донесли до него беспокойство нашей страны», — прокомментировал Эрдоган в своем телеобращении к гражданам после заседания правительства.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше