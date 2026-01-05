Эрдоган заявил, что передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонной беседе с американским президентом Дональдом Трампом выразил обеспокоенность Анкары происходящим в Венесуэле.
Эрдоган подчеркнул, что Николас Мадуро и народ Венесуэлы неоднократно подтверждали свою дружественность по отношению к Турции. Он подчеркнул, что посягательства на суверенитет государств — это опасная тенденция в мировом масштабе.
«В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы донесли до него беспокойство нашей страны», — прокомментировал Эрдоган в своем телеобращении к гражданам после заседания правительства.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине.