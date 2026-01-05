Правительство обещает увеличить пособие для молодых врачей в сельской местности

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Пособие, предоставляемое молодым врачам, которые по окончании университета решат работать в сельской местности Молдовы, может вырасти вдвое, заявил министр здравоохранения Емил Чебан.
По словам чиновника, пособие увеличится до 250 000 леев и получить его смогут молодые специалисты, которые закончат обучение в 2027 году.
«Начиная с выпуска 2027 года пособие будет увеличено до 250 000 леев, сумма будет выплачена в два этапа с обязательством отработать как минимум пять лет в сельской местности», — пояснил Чебан в интервью Молдпрес.
Министр отметил, что эта мера является одним из стимулов, призванных сократить нехватку медицинского персонала на местах и привлечь молодых специалистов к работе в районных медицинских учреждениях.
Сейчас молодые врачи получают единовременное пособие в размере 120 000 леев, предоставляемое после шести месяцев работы, а также компенсации за аренду, коммунальные услуги и транспорт. Они трудоустраиваются на полную ставку на минимальный срок три года.
Также предусмотрено плановое распределение врачей в медицинские учреждения на местах через трехсторонние контракты, подписанные еще на этапе поступления в резидентуру.
По информации, предоставленной Минздравом, на сегодняшний день дефицит кадров в сфере медицины приходится в основном на семейную медицину, где зарегистрировано около 250 незанятых мест, далее следует скорая помощь и общая хирургия — 85 и 53 места соответственно. Значительный дефицит также существует в анестезиологии и интенсивной терапии (107 вакансий), а также в радиологии и медицинской визуализации (77).