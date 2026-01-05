Правительство обещает увеличить пособие для молодых врачей в сельской местности

По информации, предоставленной Минздравом, на сегодняшний день дефицит кадров в сфере медицины приходится в основном на семейную медицину, где зарегистрировано около 250 незанятых мест, далее следует скорая помощь и общая хирургия — 85 и 53 места соответственно. Значительный дефицит также существует в анестезиологии и интенсивной терапии (107 вакансий), а также в радиологии и медицинской визуализации (77).