Куба назвала «варварскими» действия США в Венесуэле

Дипломат назвал атаку варварским и преступным актом, угрожающим международному миру и безопасности.
«Вооруженные силы США с особой жестокостью и вероломством атаковали Венесуэлу и в неприемлемом, варварском акте захватили ее законного президента Николаса Мадуро и его супругу», — сказал Соберон.
Он подчеркнул, что Куба требует срочной реакции мирового сообщества на это нападение.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине.
