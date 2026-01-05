Ричмонд
Куба назвала «варварскими» действия США в Венесуэле

Представитель Кубы Эрнесто Соберон назвал действия США в Венесуэле «варварским актом».

Источник: Аргументы и факты

Международное сообщество должно немедленно отреагировать на военные действия США против Венесуэлы. Соответствующее заявление сделал представитель Кубы Эрнесто Соберон на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат назвал атаку варварским и преступным актом, угрожающим международному миру и безопасности.

«Вооруженные силы США с особой жестокостью и вероломством атаковали Венесуэлу и в неприемлемом, варварском акте захватили ее законного президента Николаса Мадуро и его супругу», — сказал Соберон.

Он подчеркнул, что Куба требует срочной реакции мирового сообщества на это нападение.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине.

