Уолц: США не воюют против Венесуэлы и не оккупируют её

Постпред США при ООН Уолц заявил, что американцы не воюют против народа Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну. Об этом сказал постоянный представитель США при ООН Майк Уолц во время заседания Совбеза.

«Против Венесуэлы или её народа не ведется война. Мы не оккупируем страну», — утверждает Уолц.

По его словам, это была операция американских правоохранителей в поддержку законных обвинений, которые «существовали десятилетиями».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже выступил в зале суда в Нью-Йорке, куда его привезли после похищения 3 января. Он отказался признавать свою вину. Также обвинения отвергла супруга Мадуро Силия Флорес. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и оружия в США.

Постоянный представитель Венесуэлы при Организации объединённых наций Самуэль Монкада призвал США незамедлительно освободить похищенных главу государства и его супругу.

Издание Reuters сообщило, что судья обязал Мадуро снова предстать перед судом 17 марта.

