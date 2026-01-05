Ричмонд
В Германии прокомментировали слова Медведева о возможном похищении Мерца

Ранее Медведев допустил, что похищение Мерца по сценарию США может стать отличным поворотом.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти прокомментировали слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который допустил возможное похищении канцлера ФРГ Фридриха Мерца по американскому сценарию в Венесуэле.

Ранее Медведев, рассуждая о судьбе немецкого канцлера после операции США в Венесуэле, заметил, что «похищение Мерца может стать отличным сюжетным поворотом».

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Себастьян Хилле. Его слова приводит газета Tagesspiegel.

По словам Хилле, власти страны не видят оснований усиливать меры безопасности, так как канцлер Мерц «надежно защищен», а его охрана «входит в число лучших в мире».

Как писал сайт KP.RU, накануне зампред Совбеза России предположил, что Вашингтон способен применить против киевского режима схему, уже опробованную в Венесуэле. Политик уверен, что для этого у американцев даже больше оснований.

