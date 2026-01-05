В кандалах и на цепи: юрист рассказал, как закуют Мадуро в СИЗО Бруклина

Передвижение заключенных внутри Центра временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине, где содержится президент Венесуэлы Николас Мадуро, обычно осуществляется в кандалах. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
«Процедура оформления следующая: у заключенного забирают всю его гражданскую одежду и выдают тюремное имущество. Это нижнее белье и оранжевый комбинезон, в котором он все время будет находиться», — отметил юрист.
Что касается передвижения по тюрьме особо охраняемых лиц или подозреваемых в преступлениях, за которые предусматривается смертная казнь, то оно осуществляется обычно в кандалах, добавил собеседник издания.
«То есть, помимо наручников, используются ножные кандалы и специальные поясные цепи. Возможность свиданий, если они разрешены для заключенного, предоставляется раз в неделю, а их длительность составляет не более 45 минут», — подытожил Мельников.
Ранее Мельников подробно описал СИЗО в США, где сейчас содержится Мадуро и его супруга Силия Флорес.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк для предания суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Позже Трамп пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство проходит в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. На первом заседании 5 января президент Венесуэлы не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной.
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал США незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу. Он также назвал действия Вашингтона нападением на принципы международного права.