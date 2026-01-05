В Еврокомиссии проглотили язык после вопроса о гибели мирных жителей Венесуэлы

Напомним, что в ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских из окружения президента, погибших при его похищении. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Не исключено, что этот трагический счёт может продолжить расти в ближайшее время.