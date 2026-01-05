Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Еврокомиссии проглотили язык после вопроса о гибели мирных жителей Венесуэлы

В Еврокомиссии отказались дать прямую оценку гибели мирных жителей в результате военных действий США в Венесуэле. Официальный представитель исполнительного органа ЕС Паула Пинью заявила, что этот вопрос зависит от того, как следует называть сами эти события.

Источник: Life.ru

«Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее», — ответила она во время брифинга.

Пинью пояснила, что в Брюсселе пока не определились с терминологией для описания произошедшего. При этом она добавила, что наиболее важным итогом считает создавшуюся возможность для демократической передачи власти в стране. Еврокомиссия выразила надежду, что народ Венесуэлы воспользуется этой ситуацией.

Вопрос о законности захвата президента Николаса Мадуро также задали другому представителю ЕК — Аните Хиппер. Она ответила, что давать юридические оценки пока преждевременно. По её словам, Еврокомиссия призывает все последующие действия в Венесуэле осуществлять в строгом соответствии с нормами международного права.

Напомним, что в ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских из окружения президента, погибших при его похищении. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Не исключено, что этот трагический счёт может продолжить расти в ближайшее время.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше