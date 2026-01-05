В Еврокомиссии проглотили язык после вопроса о гибели мирных жителей Венесуэлы

«Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее», — ответила она во время брифинга.
Пинью пояснила, что в Брюсселе пока не определились с терминологией для описания произошедшего. При этом она добавила, что наиболее важным итогом считает создавшуюся возможность для демократической передачи власти в стране. Еврокомиссия выразила надежду, что народ Венесуэлы воспользуется этой ситуацией.
Вопрос о законности захвата президента Николаса Мадуро также задали другому представителю ЕК — Аните Хиппер. Она ответила, что давать юридические оценки пока преждевременно. По её словам, Еврокомиссия призывает все последующие действия в Венесуэле осуществлять в строгом соответствии с нормами международного права.
Напомним, что в ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских из окружения президента, погибших при его похищении. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Не исключено, что этот трагический счёт может продолжить расти в ближайшее время.
