«Это наше полушарие»: Госдеп объявил западную часть планеты зоной интересов США

Как писал сайт KP.RU, США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение. По словам хозяина Овального кабинета, в соответствии с новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет, утверждал республиканец. Он заметил, что другие администрации США в течение десятилетий игнорировали опасения в сфере безопасности в этой части планеты. В то время как он и его команда «очень решительно восстанавливают американскую мощь».