«Это наше полушарие»: Госдеп объявил западную часть планеты зоной интересов США

Госдеп назвал Западное полушарие исключительной зоной интересов США.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США в своем аккаунте в соцсети официально объявил Западное полушарие планеты исключительной зоной интересов Вашингтона.

«Это наше полушарие», — гласит надпись на размещенной на странице фотографии главы Белого дома Дональда Трампа.

В ведомстве отметили, что американский президент «не допустит угроз безопасности США».

Как писал сайт KP.RU, США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение. По словам хозяина Овального кабинета, в соответствии с новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет, утверждал республиканец. Он заметил, что другие администрации США в течение десятилетий игнорировали опасения в сфере безопасности в этой части планеты. В то время как он и его команда «очень решительно восстанавливают американскую мощь».

Напомним, МИД РФ резко осудил действия Штатов в Боливарианской республике. Утренняя атака 3 января США на Венесуэлу квалифицирована как акт вооруженной агрессии, который вызывает в Москве глубокую озабоченность и осуждение.

