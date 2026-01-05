Ричмонд
США официально присвоили себе Западное полушарие Земли

Госдепартамент США 5 января заявил, что рассматривает Западное полушарие как свою территорию и исключительную зону национальных интересов страны. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.

Госдеп США заявил, что Западное полушарие является их исключительной зоной интересов.

«Это наше полушарие. И президент [Дональд] Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», — говорится в сообщении Госдепа США в соцсети X.

Заявление прозвучало на фоне прошедшего первого заседания по делу о «наркотерроризме», фигурантами в котором являются президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которых спецназ США насильно вывез из страны. Подробнее о том, как прошел суд, — в материале URA.RU.

Ранее Белый дом уже обозначал особые интересы в регионе: Дональд Трамп заявлял о планах США в отношении Гренландии, подчеркивая, что остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности, а не ради добычи ресурсов. Кроме того, в обновленной Стратегии национальной безопасности США все западное полушарие ранее было провозглашено «вотчиной» страны.

