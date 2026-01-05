Ричмонд
Власти Германии прокомментировали слова Медведева о похищении Мерца

Власти Германии в понедельник, 5 января, осудили слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее высказался о возможном похищении канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

— Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы, — передает слова заместителя пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьяна Хилле Tagesspiegel.

4 января Медведев заявил, что после событий в Венесуэле вполне может представить подобную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе Мерца.

— Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале, — цитирует его ТАСС.

Политик также ранее отметил, что Вашингтон может повторить в Киеве «венесуэльскую операцию», которую уже опробовал в Каракасе. По его мнению, к таким последствиям может привести отказ лидера Украины Владимира Зеленского от сделки с Белым домом.

«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств на произошедшее.

