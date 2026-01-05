Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН высказались об объяснениях США после нападения на Венесуэлу

США не дали никаких объяснений ООН по поводу своей военной операции в Венесуэле. Об этом журналистам заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Могу сказать, что мы не получали от США никаких официальных уведомлений с обоснованием произошедшего», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель генсека ООН также не стал прямо комментировать, считает ли Всемирная организация действия США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро похищением.

Напомним, что Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк в результате атаки США по Венесуэле. Защиту политика будет вести известный вашингтонский адвокат Барри Поллак, имеющий более 30 лет практики. В американском суде Мадуро заявил, что является военнопленным, и отказался признавать вину. Он и его супруга отвергли все обвинения в наркотерроризме и нелегальном обороте оружия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше