ООН собирает информацию о жертвах при операции США в Венесуэле

США провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы в ночь на 3 января, которая продлилась более двух часов. В результате действий американской стороны из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме» и контрабанде оружия.