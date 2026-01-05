Ричмонд
ООН собирает информацию о жертвах при операции США в Венесуэле

США провели военную операцию против Венесуэлы в ночь на 3 января.

Источник: Аргументы и факты

Организация Объединенных Наций пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН, отвечая на вопрос ТАСС.

США провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы в ночь на 3 января, которая продлилась более двух часов. В результате действий американской стороны из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме» и контрабанде оружия.

Ранее американское издание The New York Times писало, что количество погибших в результате операции США в Венесуэле составило 80 человек. Позже в правительстве Кубы заявили, что 32 гражданина республики погибли в ходе боевых действий. По данным агентства Reuters, дома мирных жителей были повреждены в ходе атаки США на Венесуэлу.

