ООН собирает информацию о жертвах при операции США в Венесуэле

США провели военную операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы в ночь на 3 января, которая продлилась более двух часов. В результате действий американской стороны из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме» и контрабанде оружия.
Ранее американское издание The New York Times писало, что количество погибших в результате операции США в Венесуэле составило 80 человек. Позже в правительстве Кубы заявили, что 32 гражданина республики погибли в ходе боевых действий. По данным агентства Reuters, дома мирных жителей были повреждены в ходе атаки США на Венесуэлу.
