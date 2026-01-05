Похищенный США глава Венесуэлы Мадуро нанял адвоката, освободившего Ассанжа

Поллак является партнером вашингтонской юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler. Ранее он успешно представлял интересы Ассанжа, который заключил сделку с правосудием и вышел на свободу.
Также адвокат добился оправдания бывшего бухгалтера корпорации Enron Майкла Крауца. Его обвиняли в мошенничестве и махинациях с ценными бумагами.
Ранее сообщалось, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес Марк Доннелли получила травмы при похищении.
