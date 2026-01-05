Ричмонд
Похищенный США глава Венесуэлы Мадуро нанял адвоката, освободившего Ассанжа

Адвокат Барри Поллак ранее добился освобождения из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Источник: Аргументы и факты

Задержанный Соединенными Штатами президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял известного адвоката Барри Поллака, который освободил из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство AP.

Поллак является партнером вашингтонской юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler. Ранее он успешно представлял интересы Ассанжа, который заключил сделку с правосудием и вышел на свободу.

Также адвокат добился оправдания бывшего бухгалтера корпорации Enron Майкла Крауца. Его обвиняли в мошенничестве и махинациях с ценными бумагами.

Ранее сообщалось, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес Марк Доннелли получила травмы при похищении.

