Представитель Мексики в ООН назвал недопустимыми действия США в Венесуэле

Дипломат подчеркнул, что только сами народы вправе определять свое будущее, а попытки сменить режимы извне и применение экстерриториальных мер не только идут вразрез с международным правом, но и, как свидетельствует история, ведут к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.