Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель Мексики в ООН назвал недопустимыми действия США в Венесуэле

Эктор Васконселос заявил, что американская операция наносит серьезный удар по уставу международной организации.

Источник: Аргументы и факты

Военные действия США против Венесуэлы являются недопустимыми, заявил представитель Мексики Эктор Васконселос на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном американской атаке на страну.

«Такие действия не должны допускаться, поскольку они наносят серьёзный удар по самому Уставу и по принципам многосторонности», — сказал он.

Васконселос подчеркнул, что военная агрессия «является очевидным нарушением статьи 2 Устава ООН». Запрет на угрозу силой и ее применение против государств является фундаментальным принципом международного права вне зависимости от конкретной страны или формы правления, отметил он.

Подобные шаги создают угрозу стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые десятилетиями формировались как зона мира, сказал представитель Мексики.

Дипломат подчеркнул, что только сами народы вправе определять свое будущее, а попытки сменить режимы извне и применение экстерриториальных мер не только идут вразрез с международным правом, но и, как свидетельствует история, ведут к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.

Ранее официальный представитель Генсека ООН заявил, что организация пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.

Напомним, ВС США провели военную операцию в Каракасе и других городах 3 января. Они атаковали военные и гражданские объекты и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше