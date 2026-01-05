Представитель Мексики в ООН назвал недопустимыми действия США в Венесуэле

«Такие действия не должны допускаться, поскольку они наносят серьёзный удар по самому Уставу и по принципам многосторонности», — сказал он.
Васконселос подчеркнул, что военная агрессия «является очевидным нарушением статьи 2 Устава ООН». Запрет на угрозу силой и ее применение против государств является фундаментальным принципом международного права вне зависимости от конкретной страны или формы правления, отметил он.
Подобные шаги создают угрозу стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые десятилетиями формировались как зона мира, сказал представитель Мексики.
Дипломат подчеркнул, что только сами народы вправе определять свое будущее, а попытки сменить режимы извне и применение экстерриториальных мер не только идут вразрез с международным правом, но и, как свидетельствует история, ведут к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.
Ранее официальный представитель Генсека ООН заявил, что организация пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.
Напомним, ВС США провели военную операцию в Каракасе и других городах 3 января. Они атаковали военные и гражданские объекты и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.