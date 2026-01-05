Фредериксен: если США решат аннексировать Гренландию, «всё закончится»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «всё закончится», если Соединённые Штаты решат напасть на Гренландию.
«Если одна страна НАТО нападёт на другую страну НАТО, всё закончится», — сказала она в интервью Danmarks Radio.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи завладеть Гренландией, Фредериксен дала отрицательный ответ.
«С самого начала я говорила, что, к сожалению, считаю, что американский президент настроен серьёзно», — заявила премьер.
Она также напомнила, что во время телефонного разговора с Трампом чётко донесла позицию Дании. По словам Фредериксен, США не имеют права аннексировать ни одну из трёх частей датского содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.
