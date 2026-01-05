Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делси Родригес официально заняла пост временного президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Церемония принесения присяги прошла под председательством спикера парламента Хорхе Родригеса.

Источник: Life.ru

«Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью в сердце из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины», — сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась на телеканале Telesur.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше