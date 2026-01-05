Делси Родригес официально заняла пост временного президента Венесуэлы

«Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью в сердце из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины», — сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась на телеканале Telesur.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в Венесуэле состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент». По его словам, в настоящее время Вашингтон управляет страной и сосредоточен в первую очередь на восстановлении её нефтяной инфраструктуры. Он добавил, что международные нефтяные компании проявляют большой интерес к работе в стране и готовы инвестировать в её экономику.
