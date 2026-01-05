Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нечего нас учить»: Премьер Чехии обвинил украинского посла в нарушении этикета

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Праге Василий Зварыч нарушил дипломатический этикет. Таким образом глава правительства отреагировал на публичную критику дипломатом новогоднего обращения спикера палаты депутатов Томио Окамуры, в котором тот назвал конфликт на Украине «бессмысленным» и обвинил окружение Владимира Зеленского в коррупции.

Источник: Life.ru

После выступления Окамуры украинский посол написал в социальной сети, что считает его слова личной позицией, «недостойной и совершенно неприемлемой». В ответ премьер Бабиш на пресс-конференции заявил, что дипломату «нечего нас учить».

Ранее Андрей Бабиш заявил, что чешское правительство не намерено выступать гарантом по займам для Украины, даже несмотря на согласованную политику поддержки в рамках Европейского союза. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.