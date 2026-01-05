«Нечего нас учить»: Премьер Чехии обвинил украинского посла в нарушении этикета

После выступления Окамуры украинский посол написал в социальной сети, что считает его слова личной позицией, «недостойной и совершенно неприемлемой». В ответ премьер Бабиш на пресс-конференции заявил, что дипломату «нечего нас учить».
Ранее Андрей Бабиш заявил, что чешское правительство не намерено выступать гарантом по займам для Украины, даже несмотря на согласованную политику поддержки в рамках Европейского союза. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.
