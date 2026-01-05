Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

Государственный департамент Соединённых Штатов объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США.
«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в публикации ведомства в соцсети X*.
К сообщению приложен чёрно-белый снимок американского лидера с официального мероприятия, поверх которого крупными белыми и красными буквами нанесён лозунг: «Это наше полушарие».
Ранее в русскоязычном аккаунте Госдепа появилось сообщение: «Не играйте в игры с президентом Трампом».
4 января супруга советника американского лидера по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, сопроводив её подписью: «Скоро».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.