Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

Госдепартамент США назвал Западное полушарие зоной интересов Соединённых Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Государственный департамент Соединённых Штатов объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США.

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в публикации ведомства в соцсети X*.

К сообщению приложен чёрно-белый снимок американского лидера с официального мероприятия, поверх которого крупными белыми и красными буквами нанесён лозунг: «Это наше полушарие».

Ранее в русскоязычном аккаунте Госдепа появилось сообщение: «Не играйте в игры с президентом Трампом».

4 января супруга советника американского лидера по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США, сопроводив её подписью: «Скоро».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.