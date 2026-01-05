Ушедший с поста главы СБУ Малюк* анонсировал новые удары по России

«СБУ продолжит выполнение возложенных на неё задач. Мы и дальше будем бить на земле, в небе и на воде. Проникать в его (противника) глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждёт», — приводит слова Малюка* Telegram-канал СБУ.