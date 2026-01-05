Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушедший с поста главы СБУ Малюк* анонсировал новые удары по России

После ухода с поста главы СБУ Василий Малюк* выступил с угрозами новых масштабных атак на Россию. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины не остановится и продолжит наносить удары по противнику «на земле, в небе и на воде».

«СБУ продолжит выполнение возложенных на неё задач. Мы и дальше будем бить на земле, в небе и на воде. Проникать в его (противника) глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждёт», — приводит слова Малюка* Telegram-канал СБУ.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главу СБУ Василия Малюка*, его заменит Евгений Хмара, руководивший центром специальных операций «А». Сам Малюк* заявил, что остаётся в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.