Венесуэла мобилизовала свыше четырёх млн человек для защиты от США

Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил, что более четырёх миллионов венесуэльцев мобилизованы для обороны страны от возможной агрессии со стороны США. Дипломат подчеркнул готовность народа к сопротивлению, отметив, что страна идеологически и практически подготовилась к отражению нападения. Он признал опасения перед лицом превосходящей военной мощи США, но заверил в полной готовности Венесуэлы к защите, подчеркнув, что мобилизация гражданского населения, помимо вооружённых сил, уже началась.