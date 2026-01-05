Ричмонд
Венесуэла мобилизовала свыше четырёх млн человек для защиты от США

Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил, что более четырёх миллионов венесуэльцев мобилизованы для обороны страны от возможной агрессии со стороны США. Дипломат подчеркнул готовность народа к сопротивлению, отметив, что страна идеологически и практически подготовилась к отражению нападения. Он признал опасения перед лицом превосходящей военной мощи США, но заверил в полной готовности Венесуэлы к защите, подчеркнув, что мобилизация гражданского населения, помимо вооружённых сил, уже началась.

Источник: Life.ru

«С тех пор, как нападение приобрело военный характер, мы находимся в состоянии готовности. В нашей стране, помимо вооружённых сил, для защиты нации мобилизованы более четырёх миллионов человек», — приводит слова дипломата агентство DHA.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше