Венесуэла мобилизовала свыше четырёх млн человек для защиты от США

«С тех пор, как нападение приобрело военный характер, мы находимся в состоянии готовности. В нашей стране, помимо вооружённых сил, для защиты нации мобилизованы более четырёх миллионов человек», — приводит слова дипломата агентство DHA.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.