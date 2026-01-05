Ричмонд
Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики официально вступила в должность и.о. президента.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.

«Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу», — заявила она на церемонии, трансляция которой велась на телеканале Telesur.

Он заявила, что делает это с болью «из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу» противозаконной военной агрессией.

«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — заявил спикер парламента Хорхе Родригес, поздравив ее с назначением.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро», если она не будет действовать, как требует Белый дом.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше