Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.
«Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу», — заявила она на церемонии, трансляция которой велась на телеканале Telesur.
Он заявила, что делает это с болью «из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу» противозаконной военной агрессией.
«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — заявил спикер парламента Хорхе Родригес, поздравив ее с назначением.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро», если она не будет действовать, как требует Белый дом.