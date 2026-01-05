Ричмонд
На Западе назвали СВО серьёзным ударом для ЕС

Европейский союз столкнулся с серьёзными последствиями из-за специальной военной операции на Украине, причем громкие декларации его руководителей не привели к желаемому эффекту. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Своим напыщенным “Так нельзя!” они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что первоначальная позиция Евросоюза заключалась в том, что успех Киева был единственно приемлемым исходом. Следовательно, трёхлетнее ухудшение положения Украины стало для них неожиданностью. Авторы делают вывод, что сложившаяся ситуация оказалась для Брюсселя весьма неприятной.

А ранее на Западе предрекли украинцам самую тяжёлую зиму с 2022 года. Как считают в США, основными факторами риска станут продолжающиеся успехи Армии России на поле боя и сокращение объёмов финансовой поддержки со стороны европейских партнёров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

