На Западе назвали СВО серьёзным ударом для ЕС

Издание отмечает, что первоначальная позиция Евросоюза заключалась в том, что успех Киева был единственно приемлемым исходом. Следовательно, трёхлетнее ухудшение положения Украины стало для них неожиданностью. Авторы делают вывод, что сложившаяся ситуация оказалась для Брюсселя весьма неприятной.